Euro sobe e ultrapassa os 1,15 dólares

O euro subiu hoje e negociou acima de 1,15 dólares depois de um dirigente da Reserva Federal referir a hipótese de as taxas de juro descerem nos Estados Unidos, segundo analistas do mercado de divisas.

Às 18:20 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1533 dólares, quando na terça-feira quase à mesma hora negociava a 1,1455 dólares.

O presidente do Banco da Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, que este ano não tem direito a voto no comité de política monetária da Reserva Federal (banco central), disse na Câmara de Comércio de Chattanooga (Tennessee) que as taxas de juro podem evoluir em qualquer direção.

Até agora vários membros da Reserva Federal e o próprio presidente do banco central, Jerome Powell, tem mostrado cautela quanto a futuras subidas dos juros, depois dos quatro aumentos decididos no ano anterior, o último dos quais em dezembro.

Hoje, serão publicadas as atas da reunião de política monetária de 18 e 19 de dezembro.

Divisas……….hoje…………….terça-feira

Euro/dólar……1,1533………………..1,1455

Euro/libra……0,90265………………0,90028

Euro/iene……..124,86……………….124,37

Dólar/iene…….108,26……………….108,58