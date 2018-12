Nacional “Estou cheia de frio no estúdio”, revela Alberta Marques Fernandes Por

Alberta Marques Fernandes deixou uma ‘reclamação’ nas redes sociais por causa das condições climáticas no estúdio da RTP onde apresenta as notícias do país e do mundo. “Estou cheia de frio”, revelou a jornalista.

A chegada do inverno oficialmente no calendário, nesta sexta-feira, está também a fazer-se sentir nos estúdios da RTP, isto a levar em conta o que revela Alberta Marques Fernandes, uma das jornalistas mais mediáticas do canal público.

Num ‘desabafo’ deixado nas redes sociais, a pivô explica que tem estado a apresentar as notícias com uma manta nas pernas.

“Isto é que não sabem. Estou cheia de frio no estúdio. Acho que vou arranjar uma escalfeta”, escreveu Alberta na legenda da foto que partilhou e onde se vê a jornalista com uma manta.

A jornalista regressou recentemente ao canal público, depois de ter estado afastada durante um período por motivos de saúde.

A pivô, que ao longo da carreira não se tem ‘livrado’ de alguns episódios polémicos e mais ou menos controversos, tem 50 anos.

Veja o ‘desabafo’ partilhado.