Estas 5 dicas vão ajudá-lo a estar mais presente

Hoje em dia é cada vez mais difícil estar no momento presente, principalmente devido ao aumento das distrações que existem no mundo atual.

Mas as boas notícias é que existem vários comportamentos que pode colocar em prática no seu dia-a-dia para que se sinta mais conectado com o presente. Neste conteúdo, vamos partilhar alguns deles.

5 dicas que o podem ajudar a viver mais no presente

1. Limite o uso da tecnologia

Alguma vez leu o livro “O mundo à beira de um ataque de nervos” de Matt Haig? Este livro retrata muito bem a influência que a tecnologia e a internet têm sobre nós e sobre a nossa saúde mental.

É cada vez mais comum ter o telemóvel ligado à internet em todos os momentos do dia, com notificações a chegar com uma enorme frequência. Também é mais comum fazer as refeições com o telemóvel, seja a ver vídeos ou a ler as notícias. A televisão também costuma estar ligada

com mais frequência. Usar o computador começou a ser mais comum do que ler um livro. E, todas estas mudanças, dificultam o estar em contacto com o momento presente.

O nosso conselho é limitar o uso da tecnologia a um determinado horário, ou seja, arranjar momentos em que essa influência não esteja presente. Desligue os computadores e televisões e deixe o telemóvel em outra divisão, num modo que impeça a entrada de notificações (o modo ‘não incomodar’ ou ‘avião’ devem ser suficientes).

E, se tiver a possibilidade, leia o livro mencionado e faça algumas reflexões sobre o assunto.

2. Faça meditação ou tire alguns momentos para dedicar à religião

A meditação é uma das melhores formas de se manter no momento presente, mas para que se vejam resultados, a prática deve ser feita diariamente, mesmo que apenas durante alguns minutos.

Outra opção é tirar momentos para oração. Este contacto com a religião também é um excelente apoio na diminuição do stress e no estar mais presente todos os dias. E, para melhorar a sua experiência, escolha um espaço de oração onde possa ter os seus artigos religiosos e as suas velas.

Esses artigos religiosos podem ser comprados em lojas físicas, mas se quiser alguma variedade, opte pelas lojas online.

3. Pratique alguma atividade física

A prática de exercício físico é um dos momentos mais importantes da semana, pois irá ajudá-lo a esquecer os problemas do dia-a-dia por um bocado.

O yoga é uma das melhores atividades para quem quer treinar o estar no momento presente. Pode fazer esta atividade em casa, com vídeos ou aplicações, ou inscrever-se numa aula no ginásio da cidade.

4. Foque a sua atenção numa tarefa de cada vez

Sabia que o multitasking diminui a produtividade? Focar em várias tarefas ao mesmo tempo irá aumentar o stress e a sobrecarga, o que o irá afastar do momento presente.

O melhor será anotar todas as tarefas que tem para fazer no dia e separá-las por prioridades. As mais importantes devem ser concluídas primeiro, com foco total. Dessa forma, além de estar mais presente, também conseguirá um resultado de melhor qualidade.

5. Tire tempo para si todos os dias

E, por último, lembre-se de tirar tempo para si todos os dias e faça alguma atividade que lhe dê prazer. Quanto mais estímulos tiver na sua rotina diária, mais esse tempo se torna necessário. Nesse tempo sozinho, pode aproveitar para passear no parque, dedicar-se a um hobbie do seu interesse, participar de conferências e formações ou quaisquer outras ideias que lhe agradem. O importante é aproveitar esse tempo só seu.

Coloque estes comportamentos em prática e desfrute um pouco mais do momento presente.