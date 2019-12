Espetáculo que une literatura e dança “O Primo Basílio” estreia em Braga

O espetáculo inédito “O Primo Basílio”, uma adaptação para bailado da obra de Eça de Queirós pelo coreógrafo Fernando Duarte, vai estrear-se a 11 de janeiro, no Theatro Circo, em Braga, anunciou hoje a produção.

O projeto envolve ainda como mentora a bailarina e docente Solange Melo, e terá suporte musical em obras de Luís de Freitas Branco e de Fernando Lopes-Graça, ainda segundo a produção da Dança em Diálogos.

Como espetáculo, “O Primo Basílio” assenta na relação entre a narrativa literária e a dança, e foi também idealizado tendo em vista a criação de uma residência em contexto escolar, “onde o romance surgisse como elemento catalisador da aproximação artística à dança enquanto prática de expressão artística”.

A coreografia e dramaturgia é de Fernando Duarte, a direção artística, de Solange Melo e Fernando Duarte, os figurinos são de José António Tenente e a cenografia de Pedro Crisóstomo.

No elenco vão estar Solange Melo, Fernando Duarte, Cristina Maciel, Filipe Portugal ou Mark Biocca, Carlota Rodrigues e Pedro António Carvalho.

O objetivo do projeto é, sublinha a Dança em Diálogos, conjugar a intensidade do dramatismo da obra literária e a dança para cativar os jovens, “despertando o interesse em descobrir a obra de Eça de Queirós, e valorizando o património musical português”.

Através da residência artística, um projeto piloto em contexto escolar, a iniciativa pretende ainda “promover o encontro entre alunos e professores, por intermédio de um programa de ação prática em que bailarinos e coreógrafo desenvolvem, em conjunto com os docentes do ensino regular, um trabalho de exploração espontânea do movimento coreografado”.

O eixo central de toda a ação prática desta residência, segundo a produção, decorrerá durante uma semana com uma turma do 3.º ciclo e uma do ensino secundário, e culminará com uma visita ao ensaio geral do bailado “O Primo Basílio”.

No Theatro Circo, em Braga, onde o espetáculo será apresentado a escolas a 10 de janeiro 2020, às 15:00, o espetáculo tem estreia absoluta marcada para 11 de janeiro, às 21:30.

Depois de Braga, “O Primo Basílio” seguirá para o Cine-Teatro Avenida, em Castelo Branco, onde também haverá um espetáculo apresentado para escolas, a 13 de fevereiro, e para o público em geral a 14 de fevereiro, ambos no mesmo horário.

Em Vila Nova de Famalicão, na Casa das Artes, está prevista uma apresentação do espetáculo em 12 de dezembro de 2020, às 21:30.