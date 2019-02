Motociclismo Equipa de Cascais regressa ao Enduropale do Touquet Por

O Team Adega da Camponesa está de regresso ao Enduropale du Touquet, a mais conhecida e mediática prova de enduro realizada numa praia em solo europeu.

A equipa de Cascais alinha no Quadruro – destinado aos moto4 –, onde participa com o piloto Marco Pedroso.

O evento realiza-se no próximo sábado, 12 de fevereiro, com os concorrentes a enfrentarem duas horas e meia de competição nos 13 quilómetros do circuito desenhado nas praias de Pas-de-Calais, no extremo noroeste de França.

Para Marco Pedroso e para o Team Adega da Camponesa o primeiro desafio será levar até final a Yamaha YFZ 450R, sendo que para Marco Pedroso também se trata de um regresso às costas do Canal da Mancha, onde se estreou em 2018.