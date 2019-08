Empresa chinesa doa 315.000 dólares em peças para comboios angolanos

Uma empresa chinesa doou peças e sobressalentes, no valor de mais de 315 mil dólares (283,8 mil euros) para a reparação e manutenção de locomotivas dos três caminhos-de-ferro de Angola, foi hoje anunciado.

A cerimónia de assinatura dos autos de entrega realizou-se hoje, no Caminho-de-Ferro de Luanda, tendo sido signatários o diretor-geral do Instituto Nacional dos Caminhos-de-Ferro de Angola, Ottoniel Manuel, e o diretor da China Machinery Engineering Corporation em Angola, Bai Ping.

Segundo uma nota do Caminho-de-Ferro de Luanda, a que agência Lusa teve acesso, o valor de 315.105,73 dólares (283,9 mil euros) cobre o fornecimento de peças e sobressalentes para os caminhos-de-ferro de Luanda, de Benguela e de Moçâmedes.

Entre 2012 e 2016, uma outra ajuda, que incluiu peças e sobressalentes para locomotivas, carruagens e vagões, no valor de 319.090,40 dólares (287.571 euros), foi prestada ao Governo angolano.

“Esta ajuda vem em boa hora e vai ajudar as empresas a fazer face às grandes dificuldades originadas pela falta de dinheiro com que se têm deparado para aquisição destes acessórios, que é feita em grande maioria no exterior do país, agravadas com a questão da obtenção de divisas e da flutuação cambial”, refere a mesma nota.