Edifício da Faculdade de Ciências de Lisboa evacuado após alerta de derrame

Um dos edifícios da Faculdade de Ciências de Lisboa, no Campo Grande, foi hoje evacuado devido à possibilidade de derrame de uma substância perigosa, disse à Lusa fonte da PSP.

A fonte confirmou que recebeu o alerta pelas 12:00, pelo que as autoridades fizeram um perímetro de segurança para os bombeiros realizarem o seu trabalho e procederam à evacuação de um dos edifícios.

De acordo com uma fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, foram retiradas do edifício entre 25 e 35 pessoas.

A fonte não soube adiantar a existência ou não de feridos.

Tanto os bombeiros como a PSP encontram-se no local.