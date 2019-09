Economia de Cabo Verde cresceu 6,2% no segundo trimestre de 2019

O Produto Interno Bruto (PIB) de Cabo Verde cresceu 6,2 por cento no segundo trimestre deste ano, face ao período homólogo de 2018, impulsionado pelo consumo privado e pelas exportações, segundo indicadores divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Ainda segundo dados das Contas Nacionais Trimestrais do INE cabo-verdiano, este crescimento é superior ao registado no primeiro trimestre do ano, que foi então de 5,2 por cento em termos homólogos.

Estes números traduzem-se num crescimento económico médio nos dois primeiros trimestres de 5,7 por cento, contra os 5 por cento registados no ano de 2018, segundo os dados do INE.

As exportações de bens e serviços cresceram 8,5 por cento no segundo trimestre, um aumento também face aos 8,0 por cento do trimestre anterior, enquanto as importações caíram 4,0 por cento, a primeira descida em vários trimestres.

De acordo com os indicadores do INE, o consumo privado aumentou 2,9 por cento, em termos reais no segundo trimestre de 2019, ainda assim um abrandamento face à variação de 5,3 por cento registada no trimestre anterior.

Já o consumo público apresentou uma taxa de variação homóloga negativa de 14,2 por cento, quando tinha aumentado 20,8 por cento no trimestre anterior, enquanto o investimento registou uma variação homóloga de 0,5 por cento no segundo trimestre de 2019, contra a variação negativa em 11,4 por cento nos três primeiros meses de 2019.

No final de julho, em entrevista à agência Lusa, o primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, afirmou que a perspetiva mais realista do Governo para este ano aponta para um crescimento económico de cerca de 6 por cento do PIB.

Ainda assim longe da meta, assumida anteriormente, de 7 por cento ao ano.

“O crescimento de 7 por cento não é uma obsessão, é uma meta justificada porque precisamos de atingir esse valor de uma forma continuada para podermos duplicarmos, numa década, o rendimento ‘per capita’ dos cabo-verdianos”, disse Ulisses Correia e Silva.