Dupla franco-neozelandesa vence 1000 Km de Bathurst

Alexandre Prémat e Scott McLaughlin venceram os 1000 Km de Bathurst, a icónica prova ‘rainha’ do Campeonato V8 Supercars australiano.

No Ford da DJR Team Penske a dupla franco-neozelandesa foi a melhor no desafiante Circuito de Mount Panorma, numa corrida para a qual partiu da ‘pole-position’, mas onde teve uma forte oposição.

Jamie Whincup e Craig Lowndes, no Holden # 888, Shane Van Gisbergen e Garth Tander no Holden # 97 e os Ford Mustang de Cameron Waters e Michael Caruso e de Chaz Mostert e James Moffatt.

Mas tudo se decidiu no final da prova, quando Whincup estava à frente de McLaughlin, com o ex-campeão australiano a forçar o andamento para aumentar a diferença para o adversário, enquanto o neozelandês, aconselhado pela sua equipa, optou por poupar combustível.

Uma entrada do ‘safety-car’ fez o piloto da Holden ir às boxes, o que permitiu a Scott McLaughlin passar definitivamente para a frente, enquanto Shane Van Gisbergen se colocava na segunda posição. Seguiu-se um duelo entre ‘kiwis’, com o piloto do Ford com as cores da Shell a resistir galhardamente ao seu compatriota da Holden, enquanto mais atrás James Courtney e Jack Perkins subiram ao último lugar do pódio.

