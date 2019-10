Câmara de Lisboa com orçamento consolidado de 1,52 mil milhões de euros para 2020

A Câmara Municipal de Lisboa prevê um orçamento consolidado de 1,52 mil milhões de euros para 2020, mais 4,7 por cento em relação ao ano anterior (1,45 mil milhões), anunciou hoje o vereador das Finanças, João Paulo Saraiva.

No orçamento consolidado são consideradas as contas da autarquia em conjunto com as das empresas do universo municipal, como a Carris, a EMEL (Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa), a SRU (Sociedade de Reabilitação Urbana), a EGEAC (Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural) e a Gebalis (Gestão do Arrendamento da Habitação Municipal de Lisboa).

Sem contabilizar as contas destas empresas, a Câmara tem um orçamento de 1,29 mil milhões de euros previstos para 2020, enquanto para 2019 estão previstos 1,27 mil milhões de euros, representando assim um crescimento de 8,2 por cento.

Na apresentação do orçamento da autarquia lisboeta (liderada pelo PS) para o próximo ano, que decorreu hoje nos Paços do Concelho, o vereador das Finanças realçou que esta “é a primeira vez que o município de Lisboa atinge 1,5 mil milhões de euros na sua globalidade” e mantendo “as contas equilibradas”.