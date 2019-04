Dragão Caixa interditado três jogos devido às agressões no jogo com o Sporting

O Dragão Caixa, pavilhão do FC Porto, foi hoje interditado por três jogos pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Patinagem (FPP) devido aos incidentes no jogo com o Sporting.

“Ponderada a prova produzida, bem como todo o circunstancialismo fa´tico, a conduta do clube arguido, a necessidade de prevenção de futuras infraço~es, que se considera elevada, e gravidade da situação ocorrida, propõe-se sancionar o clube arguido, FC Porto, com pena de interdição de campo pelo período de 3 (três) jogos e multa equivalente 2 (dois) salários mínimos nacionais (1.160,00 euros)”, pode ler-se na nota emitida no sítio oficial da FPP.

Esta decisão surge na sequência da participação apresentada pelo Sporting devido às agressões sofridas pelo seu diretor geral das modalidades, Miguel Albuquerque, e pela sua mulher, que se encontravam na zona destinada aos dirigentes ‘leoninos’, por parte de um adepto portista, que estava instalado num camarote de empresa, durante a primeira parte do jogo, da 20.ª jornada do campeonato e que o Fc Porto vence 3-1.