Direita no centro do país, PS e BE convergem em Viana em dia de greve climática

O sexto dia de campanha para as eleições legislativas de 06 de outubro arranca hoje com PS e BE a confluírem em Viana do Castelo, PSD e CDS-PP pelo centro do país e CDU em Faro.

Depois de dois dias consecutivos marcados pelo caso de Tancos, PS e BE levam a campanha ao norte do país, no mesmo dia em que estudantes e ativistas saem à rua para reivindicar medidas de combate às alterações climáticas.

O dia do secretário-geral do PS, António Costa, começa à tarde com um périplo para contactar com a população na Rua de Santa Catarina, no Porto, e termina com um comício em Viana do Castelo.

Já a coordenadora nacional bloquista, Catarina Martins, também finaliza com um jantar em Viana do Castelo, que contará com as presenças do líder parlamentar do BE, Pedro Filipe Soares, e do eurodeputado José Gusmão, mas antes participa, à tarde, na greve geral pelo clima, em Braga.

O líder social-democrata, Rui Rio, visita um centro de dia, em Castelo Branco, e segue para um almoço na Universidade da Beira Interior, na Covilhã.

A caravana do PSD termina a jornada com uma ação de contacto com a população e uma ‘talk’, na Guarda.

Em relação à presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, visita o Mosteiro da Batalha, em Leiria, um colégio em Fátima, e uma exploração agrícola, em Alpiarça, distrito de Santarém.

O porta-voz do PAN, André Silva, visita a uma associação comunitária durante a manhã, em Lisboa, e junta-se à greve climática na capital, à tarde.

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, é o único que anda pelo sul do país, começando o dia com um almoço nos Bombeiros Voluntários de São Bartolomeu de Messines, em Silves, segue para um passeio pela Ria Formosa, em Olhão, distrito de Faro, e termina com um comício da CDU, na capital algarvia.

Entre os partidos sem assento parlamentar, MAS, Livre e MPT participam na greve climática, em Lisboa, e o presidente do R.I.R. e cabeça de lista pelo Porto, Vitorino Silva, contacta com a população no bairro do Cerco.

Ainda na ‘Invicta’, o presidente da Aliança, Pedro Santana Lopes, visita o Mercado do Bolhão e a Fundação Serralves e finaliza com um jantar de campanha, em Vila Nova de Gaia.