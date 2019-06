Detidos em operação que apreendeu uma tonelada de cocaína ficam em prisão preventiva

Os sete detidos hoje pela Polícia Judiciária (PJ) numa operação que resultou na apreensão de uma tonelada de cocaína transportada numa embarcação de pesca, ficaram em prisão preventiva, disse à Lusa fonte judicial.

Os alegados traficantes, com idades entre os 36 e os 64 anos, foram detidos numa ação conjunta da Polícia Judiciária, Marinha e Força Aérea portuguesas e da Polícia Federal do Brasil.

Num comunicado divulgado hoje, a PJ referia que através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes desenvolveu, nos últimos dias, uma complexa operação de combate ao tráfico transnacional de estupefacientes por via marítima.

Durante a operação “Areia Branca”, as autoridades localizaram e intercetaram “em pleno Oceano Atlântico uma embarcação de pesca de pavilhão brasileiro, relativamente à qual se suspeitava estar a ser utilizada no transporte de elevada quantidade de cocaína com destino final ao continente europeu”.

A embarcação foi apreendida e conduzida à Base Naval de Lisboa, onde foi alvo de busca por parte da PJ tendo sido encontrados no interior, em compartimento de difícil acesso especialmente criado para o efeito, um total de 1.102 quilos de cocaína acondicionados em cinquenta sacos de serapilheira.

A investigação em curso, que tem o apoio do Maritime Analysis and Operations Centre (MAOC-N), agência internacional de combate ao tráfico de droga com sede em Lisboa; da Drugs Enforcement Administration dos Estados Unidos e da National Crime Agency do Reino Unido, iniciou-se na sequência de troca de informações com a Polícia Federal do Brasil.