Detido cidadão estrangeiro no aeroporto de Lisboa com cocaína escondida na roupa

Um cidadão estrangeiro foi detido no aeroporto de Lisboa por transportar cocaína dissimulada na própria roupa, que seria suficiente para cerca de 10 mil doses individuais no mercado ilícito, informou hoje a PJ.

O detido, de 22 anos, foi submetido a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada pelo juiz a medida de coação de prisão preventiva.

A PJ revela que a detenção ocorreu no âmbito da cooperação policial internacional, tendo sido possível antever que o suspeito iria desembarcar no aeroporto de Lisboa, proveniente de um país da América do Sul, transportando consigo elevada quantidade de cocaína.

A investigação prossegue a cargo Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ da Polícia Judiciária.