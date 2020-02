Motores Desvendado o Fórmula E Gen2 Evo Por

A evolução do monolugar Gen2 da Fórmula E foi hoje revelado, prometendo ser ainda melhor do que o seu antecessor, utilizado atualmente na competição de monolugares elétricos sancionada pela FIA

O novo carro possui uma aerodinâmica renovada, com uma secção dorsal mais agressiva e uma ‘asa’ traseira redesenhada, sendo que continuará, tal como o atual, a utilizar pneus Michelin radiais montados em jantes de 18 polegadas.

As equipas vão poder continuar a desenvolver os órgãos elétricos internos, sendo que o novo monolugar, agora revelado digitalmente, estará em exposição no Salão de Genéve (Suíça) a partir de 3 de março.

Segundo Alejandro Agag, o promotor e presidente da Fórmula E, “o Gen2 há é um dos carros mais impressionantes em pista, e agora amplifica isso. É outra evolução com um design distinto. Tal como sucedeu no carro de primeira geração, o Gen2 viu a carroçaria ser refinada para ser mais esguio e ágil”.

“O seu design futurista mostra mais uma vez que a Fórmula E é uma categoria para inovações, tanto em tecnologia como em aparência”, sublinha ainda o espanhol responsável pela competição de monolugares elétricos.

O atual monolugar concebido pela Spark Racing Technologies é visto como robusto, com o carro a resistir a muitas colisões e vários pilotos a continuarem em prova após acidentes com vários danos. Isso levou a mais atenção disciplina na competição e a mais penalizações, tanto com avisos verbais, tempo ou ‘stop & go’ nas boxes.

Jean Todt, o presidente da FIA, mostrou-se satisfeito com o FE Gen2, e com a transição da Fórmula E “para um estatuto de campeonato do Mundo”, e que vê “mais evoluções no Gen 2”, que na sua opinião tem “um visual novo e excitante”.

“A sua abordagem progressiva contribuiu para a expansão da grelha e para o aumento da competitividade do campeonato, que continua cada vez melhor e que no futuro irá compensar em termos de um futuro de mobilidade sustentável”, sublinhou ainda o francês que dirige a Federação Internacional do Automóvel.