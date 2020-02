Motores Falta de neve ‘ameaça’ o Rali da Suécia Por

A falta de neve atual na Escandinávia leva a que a realização do Rali da Suécia esteja em risco.

Nesta segunda prova do Campeonato do Mundo de Ralis – que se disputa entre 13 e 16 deste mês – a neve é uma componente essencial e a razão de ser deste evento, sendo que uma camada muito fina de neve, como sucede atualmente, se traduza por troços em pisos de terra.

Uma decisão que o rali vai ou não realizar-se seria tomada até ontem, prazo que foi agora estendido. Os organizadores estão em conversações com as equipas de fábrica, mas já houve uma consequência para a falta de neve, já que o Rali da Suécia Histórico foi cancelado.

Segundo Glenn Olsson, o responsável máximo pela prova sueca, “a neve caiu na zona do rali nos últimos dias, mas o tempo invulgarmente quente e as atuais previsões continuam a dar preocupações quando à adequação das estradas para as especiais de modo a que ele decorra como o planeado”.

“Uma decisão conjunta com as equipas de fábrica será tomada e a FIA irá conduzir uma inspeção nas especiais esta semana. Continuamos a examinar quaisquer formas de nos assegurarmos que o rali vai por diante. As condições estão a ser monitorizadas constantemente e serão reavaliadas para ser tomada uma decisão esta semana”, acrescenta Olsson.