Desportivo das Aves vence Braga e quebra ciclo de três meses de derrotas

O lanterna-vermelha Desportivo das Aves venceu hoje o Sporting de Braga por 1-0, apenas o segundo triunfo conquistado na I Liga de futebol, em jogo da 13.ª jornada, que impediu os minhotos de subirem ao quarto lugar provisório.

Um golo do iraniano Mohammadi aos oito minutos, na marcação de um livre direto, foi suficiente para os anfitriões voltarem a vencer na prova, o que aconteceu apenas na segunda ronda, em 18 de agosto (3-1 na receção ao Marítimo), seguindo-se uma série de 10 derrotas consecutivas.

O Aves manteve-se no 18.º e último lugar, com seis pontos, a cinco da primeira equipa em zona de manutenção (Portimonense, em 16.º), enquanto o Braga permanece na quinta posição, com 18, em igualdade com Tondela e Boavista, todos a dois do Sporting, quarto colocado, com menos um jogo disputado.