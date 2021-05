Desporto SC Braga derrota Benfica e conquista Taça de Portugal Por

O SC Braga derrotou esta noite o Benfica, por 2-0, em jogo realizado no Estádio Cidade de Coimbra, e conquistou a Taça de Portugal, pela terceira vez no historial.

Lucas Piazon abriu a contagem, aos 45+3, com Ricardo Horta a fechar o marcador, aos 85, numa partida em que as águias jogaram com dez elementos desde os 16 minutos, depois de Helton Leite ter visto o cartão vermelho direto.

O triunfo permitiu ao SC Braga erguer a Taça de Portugal pela terceira vez, juntando o troféu às conquistas de 1965/66 e 2015/16.