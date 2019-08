Nas Notícias D21 e PPM repetem coligação Por

O movimento Democracia21 e o Partido Popular Monárquico “fecharam acordo para reunirem forças nas próximas eleições legislativas”, agendadas para 6 de outubro, anunciaram hoje as duas forças políticas.

“Depois de integrarem a mesma coligação nas últimas eleições europeias, conquistando 1,9 por cento dos votos, ambas as forças políticas concordaram estarem reunidas as condições e as prioridades em termos de programa para avançarem em conjunto para as eleições legislativas”, explicaram.

A coligação tem por base a partilha da “mesma visão em termos sociais, económicos e ambientais”, formando “um ponto de convergência para a apresentação de propostas fortes nestas áreas”.

Reformas nos principais setores, descida de impostos, a defesa do mundo rural, florestas e regiões cinegéticas e um programa para os oceanos e o combate à poluição constituem os pontos-chave do programa da coligação.

As listas integram vários membros do D21 enquanto independentes. A líder do movimento cívico, Sofia Afonso Ferreira, concorre enquanto independente no segundo lugar pelo círculo de Lisboa.