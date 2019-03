Nacional “Custa dar alegria às pessoas quando por dentro só apetece chorar”, diz João Paulo Rodrigues Por

O apresentador João Paulo Rodrigues alterou hoje os papéis e foi ele o entrevistado, no ‘Programa da Cristina’. O ex-colega de Júlia Pinheiro nas manhãs da SIC abordou publicamente o divórcio.

“Foram os 2 anos mais difíceis da minha vida”, assumiu ‘Jota’, que está separado de Juliana Marto desde abril de 2017.

Para agravar, João Paulo Rodrigues viu-se mais distante das duas filhas, Rita (de 8 anos de idade) e Sofia (2 anos).

“Ter que vir apresentar um programa de manhã, durante três horas, e ter que dar alegria às pessoas quando por dentro só me apetecia chorar… Foi o que mais custou”, assumiu, referindo-se ao tempo em que fazia as manhãs da SIC com Júlia Pinheiro.

João Paulo Rodrigues revelou ainda que procurou ajuda clínica para ultrapassar a situação.