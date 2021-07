Nas Notícias Cuidados a ter no verão: Dicas para aproveitar o calor e a praia Por

Saiba que cuidados deve ter no verão e veja como aproveitar melhor o calor e a praia.

O calor está a chegar e Portugal tem a sorte de ser um destino turístico de excelência, com as praias a convidarem a um mergulho refrescante e a repousantes banhos de sol. Mas as temperaturas altas também escondem perigos.

Com a subida da temperatura, o organismo apresenta ligeiras mudanças. O metabolismo altera-se e a temperatura corporal sobe, ao mesmo tempo que o corpo perde água mais rapidamente. Assim, o calor pode provocar dores de cabeça, hipoglicemia, queda da pressão arterial, tonturas, desmaios e até crises convulsivas.

É importante ter assim outro tipo de cuidados com a chegada do verão. Beber mais água, para garantir que o organismo está bem hidratado, e alterar a alimentação, optando por refeições mais frescas e ligeiras (como saladas, por exemplo), permitem tirar um melhor partido das temperaturas altas. Veja como aproveitar melhor o calor e a praia com estas dicas.

Aumentar a ingestão de líquidos

O consumo de água é fundamental para o nosso organismo, sendo recomendada a ingestão de entre litro e meio a dois litros de água por dia. Com o calor, o corpo perde mais água, pelo que se deve reforçar a ingestão de líquidos, com preferência, sempre, para a água. Assim, deve procurar beber entre 2,5 a três litros de água por dia.

Optar por alimentos mais leves

A alimentação saudável é um cuidado que deve ter ao longo de todo o ano e não apenas no verão. No entanto, com as temperaturas a subirem, deve proceder a ligeiras alterações, preferindo alimentos mais fáceis de digerir em vez daquelas comidas que podem sobrecarregar o sistema digestivo.

As frutas, ricas em fibra, são especialmente indicadas para esta estação, em particular aquelas que são compostas em grande parte por água, como o melão e a melancia. Assim, para além de proporcionarem saciedade, também ajudam a manter o corpo hidratado. Reforce também o consumo de legumes e vegetais, aproveitando o calor para ‘abusar’ das saladas.

Usar roupa leve e fresca

O calor convida a usar pouca roupa, mas é preciso nunca esquecer que o sol, apesar dos vários benefícios que nos dá, também nos ‘atira’ com a radiação ultravioleta. Para evitar queimaduras e vermelhidões, deve optar por cobrir o corpo tanto quanto possível com roupa leve e fresca, de preferência em algodão. E não se esqueça dos acessórios, como o chapéu ou o boné.

Nunca esquecer o protetor solar

Mesmo tapados por roupa e acessórios, acabamos por continuar expostos à radiação ultravioleta. Aplique sempre o protetor solar, as vezes que forem necessárias, para garantir que fica com a pele protegida contra os efeitos nocivos do sol. Evite a exposição nos períodos de maior calor, optando por ir à praia antes das 10h00 ou depois das 18h00.

Reduzir o consumo de bebidas alcoólicas

Para muitos, o verão é sinónimo de ‘umas cervejinhas fresquinhas’ com os amigos, mas as bebidas alcoólicas são um risco agravado com o calor. Por terem efeitos diuréticos, as bebidas alcoólicas favorecem a desidratação, que é uma das principais ameaças ao organismo em tempo de calor.

Bebidas com acúçar ou cafeína também favorecem a perda de líquidos, pelo que o seu consumo também deve ser reduzido à medida que o tempo vai aquecendo.

Prevenir as micoses

Os fungos que provocam as micoses (uma micose conhecida é o pé de atleta) gostam do calor e da humidade, pelo que no verão devemos redobrar os cuidados, para minorar a exposição a estes microrganismos. Assim, deve usar sempre chinelos em ambientes húmidos (como duches de praia, por exemplo), trocar as roupas molhadas por roupas secas logo que possível, secar bem a pele (em particular, entre os dedos dos pés e junto às unhas), evitar a partilha de objetos e roupas (como pentes e escovas, ou meias) e tomar um duche de água doce após sair da praia ou da piscina.

Estar atento às crianças e aos idosos

Estes cuidados que devemos ter connosco devem ser redobrados no caso das crianças e dos idosos, por serem mais vulneráveis a queimaduras solares, desidratação e insolação. Por outro lado, as crianças estão tão entretidas a brincar que se esquecem de beber água, enquanto os idosos têm uma perceção diminuída da sede, sendo assim importante disponibilizar-lhes mais líquidos.

Com estes cuidados, ficamos mais protegidos dos riscos que surgem com o aumento das temperaturas e podemos assim tirar um melhor partido do verão, aproveitando ao máximo as idas à praia ou à piscina.