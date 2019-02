CTT com menos sete por cento de reclamações e pedidos de informação em 2018

Os CTT – Correios de Portugal receberam 252 mil reclamações e pedidos de informação em 2018, menos 7 por cento do que as 271 mil do ano anterior, divulgou hoje o operador postal.

Estes valores – que incluem as reclamações recebidas por todos os canais de entrada, do ‘email’ à carta, ‘call center’, presença física nos pontos CTT e livro de reclamações físico e eletrónico – correspondem a duas reclamações e pedidos de informação por cada 10 mil envios, nota a empresa em comunicado.

Segundo adianta, em 2018 as solicitações recebidas relativamente à área de “Correio” caíram 6 por cento face a 2017, enquanto no “Expresso & Encomendas” as solicitações recebidas caíram 11 por cento.

Já as reclamações no segmento de “Correio” ficaram em linha com 2017 e as relativas ao “Expresso & Encomendas” aumentaram 15 por cento, “acompanhando o próprio crescimento da atividade, o que representa um aumento total ponderado de 9 por cento”.

Operador postal universal em Portugal, os CTT transportaram em 2017 um total de 736,6 milhões de objetos de correio endereçado, a que se juntaram 492,1 milhões em correio não endereçado e 33,2 milhões de correio expresso e encomendas (17,7 milhões em Portugal e 15,5 milhões em Espanha).

Nesse ano a empresa empregava 12.163 pessoas, das quais 11.715 em Portugal, numa rede de 2.383 pontos de acesso e de 4.394 agentes Payshop, tendo obtido rendimentos operacionais de 697,9 milhões de euros, um EBITDA (resultados antes de impostos, juros, amortizações e depreciações recorrente) de 89,9 milhões de euros e um resultado líquido de 27,3 milhões de euros.