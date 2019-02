Cristas regista “positivamente” ação do Governo português quanto à Venezuela

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, considerou hoje positiva a posição do Governo português, secundada pelo Presidente da República, de reconhecer Juan Guaidó como Presidente interino da Venezuela.

“Nós registamos positivamente esta decisão do Governo português, como de resto pedimos e solicitámos desde o primeiro momento porque entendemos que não era possível ter eleições disputadas num ambiente de liberdade e de democracia com Nicolás Maduro à frente do país”, disse Assunção Cristas, à margem da inauguração de um cartaz dom partido para as eleições europeias, na avenida da República, em Lisboa.

Vários Estados-membros da UE, incluindo Portugal, reconheceram hoje individualmente o presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, como Presidente interino da Venezuela com a missão de organizar eleições presidenciais livres e justas.

Entretanto, o Presidente Nicolás Maduro ordenou a revisão integral das relações bilaterais com os países da Europa que reconheceram o deputado Guaidó como líder encarregado de conduzir o país a um novo ato eleitoral.