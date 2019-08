Corpo de homem desaparecido no rio Mondego em Coimbra encontrado

O corpo do homem que estava desaparecido na zona de Rebolim, no rio Mondego, em Coimbra, foi encontrado, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

“As buscas no local já terminaram. Foi encontrado o corpo da pessoa que estava desaparecida, já cadáver”, afirmou fonte do CDOS de Coimbra.

O alerta aos meios de socorro foi dado por um popular via número nacional de emergência, 112, às 18:31.

No local, localizado perto do polo II da Universidade de Coimbra, dentro do perímetro urbano da cidade, existe uma espécie de praia fluvial, não vigiada.

Segundo o CDOS, as buscas envolveram 26 operacionais e nove viaturas, incluindo uma equipa de mergulhadores dos bombeiros Sapadores de Coimbra com uma embarcação.