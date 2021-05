Nas Notícias Como cuidar da pele? Conselhos dos dermatologistas para uma pele bem tratada Por

A época balnear está aí, o sol convida e a pele requer cuidados. Veja alguns conselhos de dermatologistas para cuidar da pele.

Os cuidados com a pele devem fazer parte da rotina diária, face às múltiplas agressões de que somos alvo ao longo do dia. Siga estas recomendações dos dermatologistas e aprenda a cuidar da pele, para que tenha uma pele saudável e bonita.

Aposte na hidratação

Um cuidado básico recomendado pelos dermatologistas é a hidratação da pele. Seja qual for a rotina de limpeza da pele que segue, deve aplicar um hidratante duas vezes por dia (de manhã e à noite).

Mas a hidratação tem de ser completada ‘por dentro’: beba pelo menos litro e meia de água por dia, pois a água ajuda a eliminar toxinas, o que tem reflexos visíveis na pele.

Use água fria para lavar a cara

Muitas pessoas preferem lavar a cara com água morna, em particular quando o tempo está mais frio, mas o melhor mesmo para a pele é lavar com água fria.

Para além de ajudar a fechar os poros, a água fria estimula a circulação sanguínea, o que faz com que a pele se mantenha mais saudável, ao passo que a água quente deixa a pele mais oleosa, favorecendo o aparecimento de uma tez baça e envelhecida.

Defina a sua rotina

Para manter a pele cuidada é importante que defina uma rotina e a siga diariamente, pois é preciso limpar bem a pele todos os dias, de preferência de manhã (antes da pele enfrentar as agressões diárias, como a poluição) e à noite (para a pele também poder descansar).

A não limpeza da pele deixa os poros obstruídos, o que favorece o aparecimento de problemas como acne e borbulhas.

Se usa maquilhagem, tem de a remover bem antes de lavar o rosto e aplicar o hidratante.

Não abuse da esfoliação

A esfoliação é importante para manter uma pele bonita, mas em excesso tem o efeito contrário, pois provoca irritação.

Esfoliar todos os dias é um erro comum: o ideal é que a esfoliação ocorra apenas uma vez por semana, para quem tem pele seca ou sensível, ou duas vezes por semana, para quem tem pele mista ou oleosa.

Não tenha medo de ‘abusar’ no protetor solar

O protetor solar continua a ser muito associado ao calor, quando na verdade o devíamos usar ao longo de todo o ano, em particular no rosto e nas mãos.

Os raios ultravioleta (UV), mesmo quando o sol parece ‘fraco’, são o principal fator de envelhecimento da pele em qualquer altura do ano.

Recorra a máscaras faciais

A tecnologia das máscaras faciais está cada vez mais avançada e os efeitos são bem visíveis, pois deixam a pele bonita e luminosa. Além de hidratarem, as máscaras faciais ajudam à regeneração da pele, pelo que devem ser utilizadas pelo menos uma vez por semana.

Cuidado com os lábios

Os lábios são uma das zonas do corpo que mais precisam de atenção, nomeadamente ao nível da hidratação. Para prevenir que os lábios fiquem ressequidos, tenha sempre à mão um produto próprio para os hidratar, como um bálsamo.

Cuidar da pele fica mais fácil com estes conselhos dos dermatologistas.

Agora é só colocá-los em prática e em breve terá uma pele mais bonita e luminosa.