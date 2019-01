Comissão Nacional de Eleições de Moçambique inicia formação para as gerais de outubro

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) de Moçambique iniciou a formação de 1.836 membros das comissões distritais de eleições com o objetivo de capacitá-los para as eleições gerais de 15 de outubro, anunciou hoje o porta-voz daquele órgão.

Paulo Cuinica, citado hoje pelo Notícias, disse que estão a ser formados em cada um dos 102 distritos não autárquicos 18 membros das respetivas comissões distritais em matérias sobre composição e funcionamento dos órgãos da administração eleitoral, recenseamento eleitoral e mecanismos de observação.

“A ideia é permitir que os membros dos órgãos distritais de eleições se familiarizem com todo o processo eleitoral, desde a organização, votação até à validação e divulgação dos resultados”, frisou Paulo Cuinica.

A formação está a abranger apenas membros das comissões distritais não autárquicos, porque os 53 distritos com autarquias receberam formação no contexto das eleições autárquicas de 10 de outubro do ano passado.

O porta-voz da CNE assinalou que a formação tem maior incidência sobre o recenseamento eleitoral de raiz que será realizado nos 102 distritos, de 01 de abril a 15 de maio.

“Neste mesmo período, também vai decorrer a atualização do recenseamento nos distritos autárquicos e na diáspora, num período de 15 dias”, salientou.

As eleições gerais de 15 de outubro serão as sextas na história de Moçambique e vão compreender, em simultâneo, as presidenciais, legislativas e provinciais.