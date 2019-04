Combustíveis: Reunião entre sindicato e empresas já começou no Ministério do Trabalho

A reunião entre o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e a Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) já está a decorrer no Ministério do Trabalho, segundo disse fonte oficial à Lusa.

O encontro que começou “há pouco tempo”, segundo a fonte do Ministério do Trabalho, tem em vista um entendimento entre sindicato e ANTRAM em relação à greve e ao cumprimento dos serviços mínimos pelos motoristas de matérias perigosas, uma paralisação que está a afetar o abastecimento de combustíveis em todo o país.

A reunião está a ser mediada por técnicos da Direção Geral do Emprego e das Relações do Trabalho (DGERT), sem a presença do ministro Vieira da Silva, que se encontra numa reunião da Concertação Social.