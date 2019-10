CNE da Guiné-Bissau decide utilizar cadernos eleitorais das legislativas

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) anunciou, em comunicado, que os cadernos eleitorais utilizados nas legislativas de 10 de março são os que vão ser usados nas eleições presidenciais, marcadas para 24 de novembro.

A decisão foi tomada na terça-feira numa reunião do plenário da Comissão Nacional de Eleições, que tinha como um dos pontos de agenda a “adoção do caderno eleitoral em conformidade com a recomendação da comunidade internacional”, refere, em comunicado, a que a Lusa teve hoje acesso.

Os membros plenários da CNE decidiram “adotar os cadernos eleitorais utilizados nas eleições legislativas do passado dia 10 de março de 2019, como válidos e únicos para as eleições presidenciais de 24 de novembro”, refere-se no comunicado à imprensa.

O Governo da Guiné-Bissau iniciou em setembro uma correção às omissões dos cadernos eleitorais, que, devido a falhas técnicas, impediram mais de 20.000 eleitores de votar nas legislativas.

As correções têm provocado alguma tensão política, com os partidos da oposição e candidatos às presidenciais a considerarem que as correções não têm enquadramento legal.

A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), que tem mediado a crise na Guiné-Bissau, insistiu em diversas ocasiões na manutenção dos cadernos eleitorais utilizados nas eleições legislativas de 10 de março nas eleições presidenciais, salvo consenso total da classe política.

A Guiné-Bissau realiza eleições presidenciais em 24 de novembro e a segunda volta, caso seja necessária, está marcada para 29 de dezembro.

A campanha eleitoral, na qual participam 12 candidatos aprovados pelo Supremo Tribunal de Justiça, decorre entre 01 e 22 de novembro.