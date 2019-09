Clubes portugueses conhecem árbitros para o arranque na Liga Europa

O árbitro letão Andris Treimanis estará na quinta-feira na receção do FC Porto aos suíços do Young Boys, e o eslovaco Ivan Kruzliak na visita do Sporting ao PSV Eindhoven, em jogos da Liga Europa, informou a UEFA.

O FC Porto inicia a participação no grupo G da Liga Europa, competição em que terá como adversários Young Boys, Feyenoord e Rangers, e para a qual foi relegado com a eliminação na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

O jogo de quinta-feira tem início às 20:00, pouco depois da entrada em cena do Sporting, que visita o PSV Eindhoven às 17:55 (18:55 locais), em jogo do grupo D, que conta também com LASK Linz e Rosenborg.

Com quatro equipas lusas na Liga Europa, para as visitas, também na quinta-feira, do Sporting de Braga ao Wolverhampton (20:00 de Lisboa) e do Vitória de Guimarães ao Standard Liège (17:55), nos grupos K e F, foram nomeados o dinamarquês Jakob Kehlet e o russo Sergey Ivanov, respetivamente.

Do grupo dos bracarenses, além do ‘wolves’, treinado pelo português Nuno Espírito Santo e que conta com Rui Patrício, Rúben Vinagre, Rúben Neves, João Moutinho, Pedro Neto, Bruno Jordão e Diogo Jota, fazem também parte o Besiktas e o Slovan Bratislava.

Já os vimaranenses, além dos belgas do Standard Liège, terão a oposição no grupo F dos ingleses do Arsenal e dos alemães do Eintracht Frankfurt, emblema do português Gonçalo Paciência.

Também na Liga Europa, o árbitro português Fábio Veríssimo foi nomeado para o jogo do grupo B entre o Copenhaga e o Lugano, na Dinamarca.

Já Artur Soares Dias é o único árbitro luso na Liga dos Campeões, indicado para a receção na quarta-feira dos ucranianos do Shakhtar Donetsk, treinado por Luís Castro, aos ingleses do Manchester City, de Bernardo Silva.