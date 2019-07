Motores Clube Automóvel de Lousada substitui Xikane na organização do Motorshow Porto Por

Depois de Pedro Ortigão ter anunciado que deixa organizar o Motorshow Autoclássico Porto, na Exponor, foi anunciado que o evento passará a ser promovido pelo Clube Automóvel de Lousada.

Assim sendo, o CAL será responsável pela 17ª edição do certame, que continuará a ter um figurino muito idêntico ao de anos anteriores, sendo que decorrerá entre 4 e 6 de outubro, com a parte de competição a ter lugar na zona de estacionamento do pavilhão 6 e no Pavilhão 5, onde o público podem assistir aos preparativos para a prova.

Entretanto a Eventos del Motor, estrutura promotora do evento, agradece “a dedicação e profissionalismo da Xikane, que até ao ano passado foi responsável pela organização do evento desportivo, e transmitir aos fãs que se mantém o espírito de oferecer um grande espetáculo de competição com a presença dos melhores pilotos da especialidade”.