Motorshow Porto ganha forma e traz novidades

A 17ª edição Motorshow Porto na Exponor deste ano já está em andamento, sendo que o evento que decorre em paralelo com o Salão Autoclássico promete.

Com um novo traçado redesenhado integralmente no espaço exterior do Pavilhão 6 da Exponor, em Matosinhos, o evento será organizado pela primeira vez pelo Clube Automóvel de Lousada (CAL).

A atenção dos organizadores está centrada no espetáculo e na proximidade do público com os concorrentes, sem esquecer a segurança. Foi integrado nos 1600 metros do percurso um salto artificial, que trará mais adrenalina à prova.

Tal como em anos anteriores serão três dias de competição, com treinos livres na sexta feira, dia 4 de outubro, e qualificação nos dias 5 e 6, antes das finalíssimas que permitirão encontrar o Piloto Motorshow 2019, na tarde de domingo.

As inscrições já abriram e decorrem até dia 27 de setembro. Mas o CAL avisa desde já que, dado o número de inscrições disponível, as inscrições deverão ser efetuadas o mais cedo possível, de modo a aumentar as probabilidades de serem aceites.