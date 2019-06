Motores Citroën celebra centenário com incursão WRC em Goodwood Por

Integrada nas celebrações do seu centenário a Citroën vai participar no famoso festival de Goodwood, na Grã-Bretanha, marcando presença com vários modelos históricos mas também com carros em competição.

Para além de vários veículos icónicos expostos, a marca do ‘double chevron’ leva a terras britânicos protótipos do futuro, entre os quais o Ami One Concept e o 19 19 Concept. Uma alusão ao ano de fundação do construtor criado por André Citroën.

Na vertente de competição a marca francesa alinhará com Sebastien Ogier e Esapekka Lappi com o C3 WRC, enquanto Mads Ostberg estará no C3 R5, com que normalmente compete no WRC2. O norueguês irá correr a 4 e 5 de julho, o finlandês a 6 de junho e o francês a 7 de julho.