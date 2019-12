Motores Citroën disposta a disponilizar os C3 WRC para privados Por

Com o seu abandono do Campeonato do Mundo de Ralis, a Citroën ficou com um contigente de C3 WRC, que agora está disposta a disponibilizar para concorrentes privados.

A marca francesa mantém o seu programa cliente com os C3 R5, mas agora vai também comercializar os seus World Rally Cars a potenciais interessados a competirem com eles no Campeonato do Mundo.

Pierre Budar foi quem confirmou a disponibilidade dos C3 WRC para privados: “A opção mais provável é que os carros sejam vendidos ou inscritos por uma estrutura privada que os compre. Para nós não há novidades a comunicar no que respeita a este tópico”.

“Tudo é possível. Teremos que ter em consideração relativamente a todas as oportunidades que emerjam, para alugar ou vender os nosso carros”, salientou o diretor da Citroën Racing.

No Campeonato do Mundo privados podem participar na categoria principal desde 2017, mas até afora nunca surgiu qualquer concorrente completamente independente.

A saída da Citroën do WRC e a forma como foi comunicada foi amplamente criticada por alguns pilotos, e o facto da equipa não ter evoluído bem o C3 WRC poderá ser um obstáculo à aparição de potenciais interessados.

“Estou plenamente convencido que começamos a época numa posição bem melhor do que vimos nos últimos testes de desenvolvimento. Uma melhor compreensão e experiência da equipa de corrida e engenheiros de dados do carro vai permitir agora fazer um trabalho melhor”, observa Pierre Puder para justificar a aposta no carro francês.