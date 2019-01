Cinco feridos em incêndio no Estabelecimento Prisional de Alcoentre

Um incêndio ao final da tarde de hoje no Estabelecimento Prisional de Alcoentre, concelho da Azambuja, causou cinco feridos, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa.

“Recebemos o alerta às 19:02. Tratou-se de um incêndio na ala central do Estabelecimento Prisional de Alcoentre, no primeiro piso, que já foi extinto”, disse à agência Lusa fonte do CDOS, cerca das 20:00.

Segundo a mesma fonte, da ocorrência resultaram cinco vítimas, três guardas e dois reclusos, que estão a ser assistidos no local, não tendo sido revelada a gravidade dos ferimentos.

Estiveram no local 44 operacionais e 18 viaturas dos bombeiros de Alcoentre, Azambuja, Alenquer, Rio Maior e Cadaval, além do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).