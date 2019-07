Cinco concessões mineiras angolanas vão a concurso público este ano – Governo

O Governo angolano vai colocar “pela primeira vez” em concurso público cinco concessões mineiras, durante o segundo semestre de 2019, nomeadamente duas de diamantes, duas de fosfatos e uma de ferro, anunciou hoje fonte oficial.

Segundo um comunicado do Ministério dos Recursos Minerais e Petróleos (MIREMPET) enviado hoje à Lusa, em Luanda, o primeiro concurso público aberto vai atribuir direitos mineiros para prospeção e exploração dos referidos recursos minerais.

Das cinco concessões mineiras, duas de diamantes estão localizadas nas províncias da Lunda Norte e Lunda Sul, duas de fosfato nas províncias de Cabinda e Zaire e a de ferro na província angolana do Cuanza Norte.

O MIREMPET refere que o concurso público, ainda sem data, vai decorrer ao abrigo do Código Mineiro aprovado em 2011 e demais legislações aplicáveis, assegurando que os termos de referência do concurso serão apresentados com a “maior transparência”.