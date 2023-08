Artigo patrocinado Cimente os planos de renovação do seu lar já hoje com um crédito à sua medida Por

Está farto das pesadas faturas de eletricidade devido à utilização intensiva de caloríferos para manter a temperatura de sua casa em valores suportáveis, ou de que o telhado mais se pareça a um coador quando chove, mas não tem o dinheiro necessário para proceder às necessárias obras de reparação?



Se a resposta é sim, então parou no sítio certo, pois que ao longo deste artigo iremos ajudá-lo a dar uma nova vida ao seu lar com um crédito para obras feito à medida das suas necessidades.

Crédito para obras e pequenas reparações: a solução rápida e eficaz para renovar a sua casa

Apesar de também podermos recorrer a um crédito pessoal sem finalidade específica pararepararmos a caldeira ou isolar termicamente a nossa casa, existe no mercado um outro tipo de crédito pessoal que se destina especificamente a quem quer fazer obras na sua habitação: o crédito para obras e reparações.

À semelhança do que acontece com outros tipos de crédito pessoal com finalidade específica (crédito automóvel, crédito para eletrodomésticos, etc.), o crédito para obras e pequenas reparações oferece aos consumidores montantes de financiamento, taxas de juro e prazos de reembolso mais em linha com as suas necessidades.

Existem soluções de crédito para obras e pequenas reparações que oferecem a quem procura financiamento para levar a cabo obras na sua habitação montantes que variam entre os 5 mil e os 50 mil euros, prazos de pagamento entre 24 e 84 meses, taxas de juro competitivas (TAN de 11,10% a 12,10%), isenção de comissão de abertura de contrato, possibilidade de seguro facultativo de proteção ao crédito e flexibilidade na escolha da data de débito da prestação.

De sublinhar que este tipo de financiamento normalmente implica a apresentação de um orçamento em que estejam detalhadas todas as intervenções a realizar, sendo 100% digital, o que ajuda a que o cliente consiga obter o dinheiro de que precisa num curto espaço de tempo.

Para perceber melhor quanto terá de pagar de prestação mensal para, por exemplo, conseguir um financiamento para mudar o telhado da sua casa, fique com o exemplo prático que se segue.

Exemplo prático

Consultado um construtor civil, ficámos a saber que o preço para reparar o telhado da nossa habitação ficará pelo custo de 5 mil euros, valor que não temos no imediato e que nos leva a tentar encontrar um financiamento alternativo.

Munidos do nosso smartphone, abrimos o navegador da Internet e efetuamos uma pesquisa por “crédito para obras” (atenção para não confundir com créditos para obras hipotecários).

Após clicarmos na ligação e entrarmos na página de crédito para obras e pequenas reparaçõesdesta instituição de crédito, vamos encontrar de imediato um simulador que nos permitirá calcular o valor da prestação mensal em função da escolha que fizermos em termos de montantes (dos 5 mil aos 50 mil euros) e prazos (dos 24 aos 84 meses).

O nosso desejo é pedir um financiamento de 5 mil euros a pagar num prazo de 84 meses, variáveis que levam o simulador a dar-nos um resultado de 89,93 euros de prestação mensal. Como o resultado está dentro das nossas possibilidades financeiras, decidimos passar, imediatamente, para a contratação desta solução mediante um clique na barra que acompanha o simulador.

Neste momento, somos redirecionados para o preenchimento de um formulário online em que nos serão pedidas várias informações pessoais e anexação dos documentos necessários para dar andamento ao processo de avaliação da proposta por parte dos analistas da entidade credora.

Em caso de resposta positiva, receberemos o dinheiro pedido na conta bancária que indicámos no formulário num prazo de 48 horas, com a garantia de que, até ao final do contrato, usufruiremos de taxas e mensalidades fixas.