Ciclista Rui Oliveira terceiro no concurso de omnium da Taça do Mundo de Minsk

O português Rui Oliveira foi hoje terceiro classificado no concurso olímpico de omnium da Taça do Mundo de ciclismo de pista de Minsk, na Bielorrússia.

Rui Oliveira começou a sua participação com um segundo lugar em scratch, tendo sido quarto na corrida tempo e sexto em eliminação. Com este início de prova, Rui Oliveira começou a corrida por pontos no segundo lugar da geral.

Na prova decisiva, o português esteve mais uma vez entre os melhores, ganhando duas voltas ao pelotão e adicionando 47 pontos ao pecúlio pessoal.

Rui Oliveira terminou no terceiro lugar, com 149 pontos, num concurso que teve como vencedor o britânico Matthew Walls, com 163, e segundo classificado o campeão olímpico da especialidade, o italiano Elia Viviani, com 154.

“Comecei bem no scratch e na corrida tempo, o que me deixou sempre perto da frente. A confiança aumentou para a corrida por pontos, onde dei tudo. Este novo formato, com as corridas muito compactadas, com as quatro corridas em pouco mais de duas horas e meia, agradou-me”, disse Rui Oliveira.

O selecionador nacional, Gabriel Mendes, também se mostrou satisfeito com o novo formato de omnium, com as quatro provas concentradas numa única sessão. Este será o formato aplicado em Tóquio2020 e é para os Jogos Olímpicos que o trabalho está a ser realizado.

“Hoje queríamos distanciar-nos da Alemanha e do Cazaquistão. Além de conseguirmos esse objetivo, o Rui ainda esteve na discussão da corrida. Foi um excelente desempenho”, salientou Gabriel Mendes.

De acordo com a Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC), este resultado “é importante no objetivo de qualificação para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, uma vez que o omnium é uma das apostas de Portugal para estrear-se nas provas de pista dos Jogos”.

Iuri Leitão também competiu hoje, disputando a disciplina de scratch e na prova decisiva esteve entre os 10 corredores que conseguiram dobrar o pelotão.

Na disputa pelas primeiras posições, Iuri Leitão alcançou o sexto lugar, tendo o bielorrusso Yauheni Karalyok conquistado a medalha de ouro, seguido pelo espanhol Sebastián Mora (2.º) e pelo norte-americano Eric Young (3.º).

A etapa bielorrussa da Taça do Mundo encerra no domingo, dia em que Portugal terá os três corredores convocados para Minsk em pista.

Iuri Leitão compete em perseguição individual, Maria Martins participa no concurso olímpico de omnium e Rui Oliveira junta-se a Iuri Leitão em madison.