Centenas de pessoas cantam em catalão hino dos protestos de Hong Kong

Centenas de pessoas concentradas em Barcelona, acompanhadas por um piano, cantaram hoje em catalão o hino dos protestos de Hong Kong para exigir democracia em Espanha e na China.

“Glória a Hong Kong” é a designação da marcha que centenas de pessoas entoaram, incluindo estudantes de música e cantores profissionais, diante do consulado chinês em Barcelona, numa concentração convocada pela organização “Piquenique pela República”.

A concentração realizou-se às 13:00 (12:00 em Lisboa) em simultâneo com outra manifestação em apoio ao movimento de independência da Catalunha que ocorreu em Hong Kong, onde eram 19:00 (12:00 em Lisboa) e que foi transmitida através de um ecrã gigante com mensagens de apoio e solidariedade.

A presidente da Assembleia Nacional Catalã (ANC, organização cívica independentista), Elisenda Paluzie, que participou na manifestação, explicou que o movimento de Hong Kong organizou uma concentração de apoio à Catalunha e aos ativistas catalães que, na sua opinião, “estão a ser reprimidos pela polícia e pelo sistema judicial espanhol”.

Elisenda Paluzie indicou que na terça-feira entraram em contacto com alguns grupos que exigem democracia em Hong Kong e decidiram fazer uma manifestação em simultâneo.

A mensagem que pretendem transmitir com esta ação curiosa é mostrar “solidariedade entre os povos que lutam pelos seus direitos fundamentais, democráticos e de autodeterminação”, acrescentou Paluzie.

Depois de interpretarem o hino dos protestos de Hong Kong, os manifestantes entraram em contacto direto com a cidade e trocaram mensagens de apoio.

Na concentração, foram distribuídos cartazes com mensagens pela libertação de Hong Kong e de solidariedade, além de outros que, em inglês, pediam aos cidadãos asiáticos e catalães que “se levantassem” pelos seus direitos.

Também em Hong Kong, centenas de pessoas concentraram-se hoje para manifestar solidariedade e apoio, segundo destacaram os próprios manifestantes, à “luta” dos “semelhantes catalães” pela “liberdade”.

A concentração, intitulada “Solidariedade entre Hong Kong e Catalunha”, começou com um minuto de silêncio dedicado “às pessoas que sacrificaram as respetivas vidas a lutar contra as ditaduras em todo o mundo”.

Após este momento, uma tela de grandes dimensões colocada no local da concentração mostrou imagens da polícia espanhola a investir contra os manifestantes na Catalunha, comunidade autónoma espanhola que testemunhou na semana passada violentos distúrbios e grandes manifestações independentistas.

Algumas pessoas agitavam bandeiras catalãs e entoavam frases de ordem como “Apoiar Hong Kong, Apoiar a Catalunha”.

Os recentes protestos na Catalunha também tiveram eco em Hong Kong e chamaram a atenção de muitas pessoas naquela região administrativa da China, que nos últimos quatro meses também tem sido palco de grandes manifestações e de confrontos entre manifestantes e as forças policiais.