Catarina Martins diz que mapa político sai reconfigurado

A coordenadora do BE qualificou hoje de “extraordinário” o resultado do partido nas europeias, considerando que estas eleições “reconfiguram o mapa político” e que “a disputa política está nos projetos que a esquerda tenha capacidade para apresentar”.

“O Bloco de Esquerda cresceu em percentagem, cresceu em votos e cresceu em todo o território, de norte a sul, do litoral ao interior e é hoje a terceira força política do país. Com mais força, mais capacidade e por isso mesmo com mais responsabilidade”, destacou Catarina Martins num discurso no quartel-general do partido para a noite eleitoral, o Teatro Thalia, em Lisboa, onde falou de um “extraordinário resultado” do partido.

Na perspetiva da líder bloquista, a “derrota da direita” é “um sinal claro” de que o país percebe que a “disputa política está nos projetos que a esquerda tenha capacidade para apresentar”.

“E é por isso que estas eleições, como disse e bem a Marisa Matias, reconfiguram o mapa político. O debate está em aberto sobre o emprego, a saúde, as pensões, a habitação, o clima e é a esquerda que vai definir esse debate”, sublinhou.