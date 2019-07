Casos de violência doméstica em Moçambique aumentam 71% em 2018

A percentagem de casos de violência doméstica que deram entrada nas unidades de saúde de Moçambique aumentou em 71 por cento em 2018, atingindo 33 mil vítimas, disse hoje a ministra da Saúde de Moçambique, Nazira Abdula.

Nazira Abdula considerou preocupante o número de casos de violência doméstica em Moçambique, quando falava no lançamento do Plano de Ação e Resposta contra a Violência Baseada no Gênero 2019-2022.

Nazira Abdula assinalou que o aumento do número de vítimas de violência baseada no gênero mostra a magnitude do problema e a consciência pública sobre a necessidade de denúncia.

“Apesar dos progressos alcançados na consciencialização social sobre a necessidade de denúncia e combate, muitas vítimas continuam sem reportar os maus-tratos a que têm sido sujeitos”, frisou.

Nazira Abdula adiantou que a violência baseada no gênero tem afetado maioritariamente as mulheres, incluindo as raparigas, e a maioria dos agressores são pessoas próximas das vítimas, nomeadamente parceiros.

“A dependência económica da vítima em relação ao agressor é um dos fatores de inibição da queixa contra maus tratos”, assinalou Nazira Abdula.