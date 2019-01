Casos de homicídio no México aumentaram 15% em 2018

Os casos de homicídio no México aumentaram 15 por cento em 2018 tendo-se registado 28.816 investigações face às 25.036 no ano anterior, divulgaram hoje as autoridades policiais.

Segundo dados do Governo, o Ministério Público abriu 28.816 investigações em 2018, em comparação às 25.036 no ano anterior, sendo que cada caso pode envolver mais do que uma vítima, daí que o número total de homicídios é maior.

O aumento de casos foi liderado pela crescente violência em algumas partes do país, como o Estado de Quintana Roo, onde os casos de homicídio mais do que duplicaram.

Este Estado da costa atlântica mexicana registou 763 casos de homicídio em 2018, face aos 359 em 2017.

No domingo, três homens armados mataram sete pessoas, em Cancún, numa alegada disputa entre traficantes de droga.

As autoridades deste Estado federal indicaram que um alegado líder de um ‘gangue’, que estava ligado ao cartel de Jalisco, esteve envolvido nos assassinatos.

Em Guanajuato, uma cidade a noroeste da Cidade do México, também se verificou um aumento com 2.609 casos em 2018, em relação aos 1.084 em 2017.

As autoridades atribuem o aumento ao surgimento de gangues envolvidos no roubo de combustível que frequentemente lutam contra os seus rivais.

De acordo com a agência de notícias Associated Press, alguns Estados mexicanos anteriormente violentos conseguiram reduzir o número de casos de homicídios.

No Estado de Baja California Sur, durante o ano de 2017, os confrontos de gangues de drogas aumentaram o número de casos de homicídio para 610, contudo em 2018, esse número caiu para 244.

Também no Estado de Veracruz, verificou-se uma redução de 20 por cento do número de casos de homicídios.