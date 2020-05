Motociclismo Cancelados os campeonatos de Motocross EMX 65 e 85 Por

A Federação de Motociclismo de Portugal (FMP) anunciou o cancelamento dos campeonatos de motocross EXM75 e EMX85 devido à situação de pandemia de Covid-19 que se vive no nosso país e em toda a Europa.

O promotor da referida competição – a Infront Moto Racing – não teve outra alternativa senão renunciar às finais da referida competição, que se deveria realizar no circuito checo de Loket no próximo outono.

Foto: EMX

Percebeu-se que, devido à idade escolar dos pilotos envolvidos, seria impossível realizar aquele evento bem como o ‘Europeu’ feminino (WEMX), pelo que o cancelamento foi a única decisão a tomar.

“Foi uma decisão difícil mas estou convicto que foi a melhor”, declarou Eddie Herd, presidente da Comissão de Motocross da Federação Internacional de Motociclismo (FIM) Europa.

O mesmo responsável explicou que “a maioria das provas dos campeonatos já tinham sido canceladas e não havia a certeza quanto à possibilidade de ser realizarem as finais em Loket”. Também esclareceu ser necessário “salvaguardar o impacto funanceiro nas famílias dos pilotos”, devido à situação de estado de emergência que a maioria dos países europeus vivem.

Eddie Herd disse ainda que o “confinamento” e a paragem de grande parte da atividade económica “iria com toda a certeza afetar o número de inscrições”, reiterando no entanto: “Acredito que regressaremos mais fortes em 2021, e serão os organizadores das provas agora canceladas os primeiros na lista de escolha para as etapas do EMX 65 e 85 e também para o campeonato das senhoras”.