Nas Redes Live de Bruno Nogueira bate recorde de donativos com 11 mil euros para o CASA (com vídeo) Por

O humorista Bruno Nogueira conseguiu angariar mais de 11 mil euros para o Centro de Apoio ao Sem Abrigo (CASA) com o ‘live’ de ontem no Instagram.

O CASA foi a terceira instituição que o humorista decidiu ajudar com o programa ‘Como é que o bicho mexe’, um direto no Instagram em que Bruno Nogueira convida amigos e vai pondo a conversa em dia.

Depois dos ‘lives’ solidários para com a associação Coração Amarelo e a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), Bruno Nogueira dedicou o programa de ontem ao CASA e conseguiu angariar cerca de 11 400 euros, com o contributo especial de João Manzarra.

O apresentador da SIC tem sido um convidado recorrente e foi o protagonista de um momento viral há dias, quando rapou o cabelo formando um ‘donut’ com a barba.

Tratou-se de uma partida que início a uma verdadeira ‘novela’: Bruno Nogueira e João Manzarra foram simulando uma zanga que levou, anteontem, o humorista a convidar Daniel Oliveira, diretor da SIC, para o convencer a despedir o apresentador.

No ‘episódio’ de ontem, durante as duas horas de direto que renderam mais de 11 mil euros para o CASA, apareceu um alegado advogado de João Manzarra a anunciar a abertura de um processo-crime contra Bruno Nogueira, com o apresentador a exigir (supostamente) uma indemnização de 500 mil euros.

Os ‘lives’ de Bruno Nogueira, todas as noites a partir das 23h00, têm registado mais de 60 mil espetadores em simultâneo.