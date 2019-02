Camiões com ajuda internacional ainda não entraram na Venezuela

Dois camiões com ajuda internacional dos governos brasileiro e norte-americano ainda se encontram do lado brasileiro da fronteira com a Venezuela, em Pacaraima, testemunhou a agência Lusa na sequência de declarações da deputada venezuelana Yuretzi Idrogo.

“Estamos aguardando para passar a ajuda humanitária. O povo precisa. Os venezuelanos estão precisando disso hoje”, disse à Lusa a deputada da oposição venezuelana.

Dezenas de venezuelanos aguardam na fronteira do Brasil com a Venezuela, à volta de dois camiões com bens alimentares e ‘kits’ de material médico e medicamentos.

Segundo a deputada Yuretzi Idrogo, os populares estão na linha divisória da fronteira a aguardar indicações de uma comissão de deputados que estão em Santa Elena Uairen a negociar com as autoridades venezuelanas a entrada dos camiões.

“Há pelo menos quatro bloqueios militares em Santa Elena e estamos a protestar aqui para passar com a ajuda”, acrescentou.

A deputada também disse que os venezuelanos que cercam os dois camiões protestam contra os ataques ocorridos na sexta-feira, quando indígenas da tribo Pemon, que vivem perto da fronteira, se envolveram em confrontos com militares venezuelanos.

Dos confrontos resultaram dois mortos e 15 feridos, todos com ferimentos de balas.

As vítimas faziam parte de uma comunidade indígena que defende a entrada de ajuda humanitária em território venezuelano.

Enquanto a deputada falava à Lusa era possível observar-se pelo menos 10 soldados venezuelanos a vigiar para tentar impedir a entrada na Venezuela a partir de áreas adjacentes à linha de fronteira, através de caminhos paralelos que existem na região e são usados por venezuelanos que tentam atravessar a fronteira, que foi encerrada sexta-feira por ordens do Presidente contestado Nicolás Maduro.