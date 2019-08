Buscas para encontrar homem desaparecido no mar na Madeira sem resultado

As buscas para encontrar o homem que caiu ao mar no norte da Madeira, na sexta-feira, foram hoje a infrutíferas, acabando por ser suspensas ao ocaso do sol e serão retomadas na manhã de segunda-feira, disse a autoridade marítima.

“Não se encontrou nada hoje”, afirmou o comandante da Zona Marítima da Madeira, Guerreiro Cardoso, à agência Lusa.

A mesma fonte adiantou que as buscas foram “suspensas ao ocaso do sol e vão ser novamente retomadas segunda-feira, pelas 07:30”.

Em termos de meios, referiu que foram hoje utilizados uma embarcação salva-vidas da SANAS Madeira, uma mota de salvamento da Estação Salva-vidas do Funchal, bem como elementos do Grupo de Mergulho Forense e Operações Subaquáticas da Polícia Marítima do Destacamento da Madeira.

Por terra, colaboraram nas buscas elementos dos Bombeiros de São Vicente e Porto Moniz, além da Polícia de Segurança Pública.

O alerta para o desaparecimento do homem de 35 anos, que estava acompanhado pelo padrasto, foi dado sexta-feira pelo Serviço de Proteção Civil da Madeira.

Tudo indica que “terá descido para apanhar caranguejos”, explicou Guerreiro Cardoso.

O homem ainda falou com o familiar depois de cair ao mar, na freguesia do Seixal, no concelho do Porto Moniz, no norte da Madeira, numa zona conhecida como ‘Mata Sete’, mas depois desapareceu.