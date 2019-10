Bruno Fernandes diz que colegas “muitas vezes não têm noção do clube que representam”

O futebolista Bruno Fernandes revelou, em entrevista publicada hoje pela UEFA, que os colegas no Sporting “muitas vezes não têm noção do clube que representam” e que o seu papel passa por transmitir-lhes a grandiosidade dos ‘leões’.

Na semana em que o Sporting se prepara para receber os austríacos do LASK Linz, na segunda jornada da Liga Europa de futebol, depois da derrota por 3-2 no estádio do PSV Eindhoven, o capitão ‘leonino’ falou também da “pressão positiva”.

“Ser capitão do Sporting é um orgulho enorme. Sou português e tenho noção da história do clube. Tento transmitir isso aos meus colegas, pois muitas vezes não têm noção do clube que representam, um clube como o Sporting. É verdade, está há 18 anos sem ganhar o campeonato, mas a pressão tem de estar cá”, advertiu Bruno Fernandes.

Para o médio internacional português, a pressão que é colocada sobre si é encarada com naturalidade e explicou porquê.

“Essa pressão é uma pressão positiva, quer dizer que as pessoas acreditam em mim, que os meus companheiros de equipa têm confiança em mim e acreditam que eu posso fazer algo diferente durante o jogo. Tenho de transformar essa pressão num fator bom para que possa dar o melhor de mim, de maneira a ajudar a equipa”, assinalou.

As ambições na segunda competição mais importante da UEFA passam pelo apuramento para os 16 avos de final, de preferência em primeiro lugar do grupo D, que, para além de LASK e do PSV, tem ainda o Rosenborg, da Noruega.

“É um grupo difícil, mas o Sporting tem todas as capacidades para passar. Teoricamente, o PSV é o adversário mais forte. As nossas ambições passam por passar o grupo, se possível em primeiro, e depois pensarmos jogo a jogo, vendo também o que sairá no sorteio”, referiu.

Ainda sobre o apuramento, Bruno Fernandes considerou que os ‘leões’ “têm de pensar em lutar contra qualquer equipa de igual para igual” e não escondeu que “seria muito gratificante” conquistar o troféu.

Na quinta feira, o Sporting recebe no Estádio José Alvalade, pelas 20:00, os austríacos do LASK, que na primeira ronda venceram em Linz o Rosenborg por 1-0.

O encontro da ronda dois da Liga Europa marca a estreia do novo técnico do Sporting, Silas, em jogos europeus pelos ‘leões’, depois de na segunda-feira já se ter sentado no banco na Vila das Aves, no jogo de encerramento da sétima jornada I Liga, que o Sporting venceu por 1-0.