Brexit: Irmão do primeiro-ministro Boris Johnson demite-se

O deputado britânico Jo Johnson, irmão do primeiro-ministro e secretário de Estado para as Universidades e Ciência, anunciou hoje a demissão, invocando incompatibilidade entre “lealdade à família e o interesse nacional”.

“Foi uma honra representar Orpington por nove anos e servir como ministro sob três primeiros-ministros. Nas últimas semanas, fiquei dividido entre a lealdade à família e o interesse nacional”, comunicou hoje através da rede social Twitter.

Para Jo Johnson, esta é uma “tensão insolúvel e está na hora de outras pessoas assumirem os meus papéis de deputado e secretário de Estado”.

Jo Johnson, de 47 anos, é deputado desde 2010 e fez parte dos governos de David Cameron e Theresa May, mas demitiu-se deste último em divergência com a política para o Brexit, passando a defender um novo referendo para desbloquear a questão.

Na altura criticou a direção das negociações, as quais qualificou como “um erro terrível” porque deixariam o Reino Unido enfraquecido economicamente e sem direito de voto sobre as regras europeias que teria de cumprir.

A família de Boris Johnson é ativa politicamente, sendo o pai, Stanley Johnson, igualmente membro do partido Conservador e um antigo eurodeputado que fez campanha pela permanência do Reino Unido na União Europeia no referendo de 2016.

A irmã Rachel Johnson concorreu sem sucesso pelo partido independente pró-europeu Change UK nas eleições europeias de 2019, depois de passagens como militante pelo partido Conservador e Liberais Democratas.