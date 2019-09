Motores Luís Moutinho numa rampa que conhece bem Por

Luís Moutinho é dos poucos pilotos do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group que se desloca à Rampa Pêquêpê com conhecimento do traçado que recebe esta penúltima prova da época.

O piloto lisboeta volta a tripular o seu Ford Escort na competição de Clássicos de Montanha na prova do Clube de Motorismo de Setúbal, onde o seu principal objetivo é usufuir de um bom fim de semana e obter o melhor resultado possível.

“Quando participo é para me divertir o mais possível, e para obter a melhor classificação possível. A Arrábida é uma rampa que conheço bem. Adoro lá correr, por isso tenho participado nas edições anteriores, quando ainda não fazia parte do calendário do Campeonato Portugal de Montanha JC Group”, salienta Luís Moutinho.

Por isso o piloto do Ford Escort azul quer entrar na prova sadina “muito concentrado, sem cometer erros, e poder dar o meu melhor, esperando que o carro esteja a cem por cento”.