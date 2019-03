Bolsas europeias em alta à espera de desenvolvimentos do ‘Brexit’

As principais bolsas europeias estavam hoje em alta, um dia mais à espera de desenvolvimentos do Brexit.

Cerca das 08:55 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava em alta, a subir 0,29 por cento para 383,20 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt avançavam 0,41 por cento, 0,21 por cento e 0,20 por cento respetivamente, bem como as de Madrid e Milão, que subiam 0,33 por cento e 0,25 por cento.

Depois de ter aberto em alta, a bolsa de Lisboa mantinha a tendência e, cerca das 08:55, o principal índice, o PSI20, subia 0,35 por cento para 5.302,01 pontos.

Hoje, os investidores vão estar atentos à reunião em Bruxelas dos secretários de Estado dos Assuntos Europeus, um encontro prévio à cimeira dos líderes comunitários prevista para quinta-feira, da qual deverá sair uma tomada de posição face a um eventual adiamento do Brexit, previsto para 29 de março.

Esta semana, os investidores também vão estar atentos à reunião de política monetária da Reserva Federal dos Estados Unidos, da qual poderá sair algum sinal sobre a próxima subida das taxas de juro.

Em Nova Iorque, a bolsa terminou em alta na segunda-feira, com o Dow Jones a subir 0,25 por cento para 25.914,10 pontos, depois de ter atingido em 03 de outubro os 26.828,39 pontos, atual máximo desde que foi criado em 1896.

No mesmo sentido, o Nasdaq fechou a avançar 0,34 por cento para 7.714,48 pontos, após ter subido até aos 8.109,69 pontos em 29 de agosto, atual máximo de sempre.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de divisas de Frankfurt, a cotar-se a 1,1350 dólares, contra 1,1338 dólares na segunda-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em maio abriu hoje em alta, a cotar-se a 67,62 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, mais 0,29 por cento do que na sessão anterior e depois de ter estado acima dos 85 dólares no início de outubro.