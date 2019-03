Motores Bruno Magalhães apostado em “recolher o máximo de pontos” nos Açores Por

Bruno Magalhães e Hugo Magalhães abordam o Rali dos Açores, segunda prova do Campeonato de Portugal da especialidade, concentrados em conseguir “o máximo de pontos possível”.

A dupla da Hyundai Motorsport vem de um Rali Serras de Fafe que serviu de aprendizagem a bordo do i20 R5, pelo que na prova do próximo fim de semana espera ser competitiva num cenário que bem conhece.

O rali açoriano inclui um total de 15 especiais de terra, disputadas entre quinta-feira e sábado (21 a 23 de março), perfazendo 223,93 quilómetros cronometrados, e Bruno Magalhães não esconde que se trata de “uma das provas mais importantes” da sua carreira, além de “um rali espetacular ao nível das paisagens, dos troços e do público”.

“A prova de Fafe foi importante para tirarmos algumas ilações e agora sinto que estamos mais preparados e competitivos”, refere Bruno Magalhães, que já venceu o Rali dos Açores em 2008, 2010 (IRC) e 2017 (ERC), ano em que se sagrou vice-campeão da Europa de Ralis.

Não obstante o seu palmarés no evento da ilha de São Miguel, o piloto de Oeiras tem ‘os pés bem assentes na terra’: “Já ganhei nos Açores para o IRC, para o Europeu de Ralis e para o Campeonato Nacional, por isso sei bem o significado de vencer um rali com esta história e esta exigência. Contudo, este ano o nosso projeto está centrado no CPR e é com esse objetivo que vamos começar o rali: recolher a maior pontuação possível para o campeonato”.

“Se, adicionalmente, conseguirmos entrar na luta pelo pódio do Europeu, seria ótimo. Este ano há algumas novidades ao nível dos troços, o que é sempre aliciante. Grande parte da especial das Feteiras será feito ao contrário, e a especial das Sete Cidades volta a arrancar na Vista do Rei, por isso o desafio será ainda maior para toda a gente. São 220 quilómetros cronometrados de rali mas temos que andar sempre a fundo porque as diferenças normalmente são muito pequenas, troço a troço”, salienta Bruno Magalhães.

O piloto da Hyundai Motorsport Portugal diz ainda: “Depois de Fafe fizemos uma análise profunda ao nosso rali e estou confiante que vamos apresentar-nos mais fortes nos Açores ao volante do nosso Hyundai i20 R5. A equipa tem trabalhado muito para termos o melhor ‘set up’ e acredito que vamos estar mais fortes nos Açores. Este ano estamos focados no Campeonato de Portugal de Ralis e o nosso grande objetivo é recolher o máximo de pontos possível para o campeonato”.